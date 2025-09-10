Buongiorno, mamma! 3, il cast e i personaggi della serie

Buongiorno, mamma! 3 torna da mercoledì 17 settembre in prima serata su Canale 5 con le emozionanti storie della famiglia Borghi.

Nel video qui sopra, scopriamo il cast della terza stagione di Buongiorno, mamma! 3 e i personaggi principali della serie.

Giulio (Raoul Bova) e Sole (Ginevra Francesconi) in Buongiorno, mamma! 3

Buongiorno, mamma! 3, il cast e i personaggi

Guido Borghi (Raoul Bova) ha sempre avuto la famiglia al centro della sua vita, ma la nuova stagione lo costringe a fare i conti con un evento inaspettato, che scuote le fondamenta della sua esistenza e rimette in discussione tutto.

Laura (Serena Iansiti) è una donna affascinante e misteriosa che nasconde un passato che continua a tormentarla. Ha conosciuto Guido lavorando nella Onlus di Anna ed è riuscita ad avvicinarsi a lui in un momento di grande fragilità.

Agata Scalzi (Beatrice Arnera) ha deciso inspiegabilmente di partire per Londra assieme al fidanzato Mauro. Sono passati anni e improvvisamente Guido la richiama per trascorrere con lei le feste natalizie. Per quale motivo? C’è qualche notizia da darle?

Sole Borghi (Ginevra Francesconi) sente il bisogno di camminare con le proprie gambe. La maternità precoce l’ha resa più consapevole, ma la vita continua a porle davanti ostacoli e dubbi.

Francesca Borghi (Elena Funari) sembra aver trovato stabilità accanto a Karim, con cui ha costruito una famiglia. Ma dietro l’apparenza di una vita serena si nascondono dubbi, fragilità e tensioni pronte a emergere.

Greg (Giovanni Nasta) è molto più di un semplice amico per la famiglia Borghi: è una presenza costante, generosa, con un cuore grande che da sempre batte esclusivamente per Sole. Il suo amore, silenzioso e profondo, rischia però di non trovare lo stesso slancio nel cuore di lei.

Vincenzo Colaprico (Domenico Diele), poliziotto riservato e intelligente, è entrato a far parte della vita dei Borghi in modo graduale, rispettoso. Ma dietro la calma apparente, c’è un uomo pronto a tutto pur di aiutare Guido a scoprire la verità.

Buongiorno, mamma! 3, la trama

È quasi Natale e Guido Borghi ha delle grandi novità per la sua famiglia. Vuole infatti annunciare ai suoi figli che ha deciso di sposarsi con Laura De Santis, la donna che frequenta ormai da diversi anni.

Anni prima un tragico evento ha allontanato i Borghi, e ora sono tutti alla ricerca di un nuovo equilibrio. C’è chi è andato all’estero come Jacopo; chi come Francesca è rimasta a Bracciano e sta cercando di costruire una sua famiglia insieme a suo marito Karim; chi come Sole un marito non ce l’ha ma una famiglia sì, insieme a Greg e alla piccola Nina, e deve scoprire quale sia la sua strada; e infine chi come Michelino, ormai dodicenne, fa i conti con le sfide dell’adolescenza.

Dove vedere Buongiorno, mamma! in streaming gratis

Le nuove puntate di Buongiorno, mamma! 3 saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate della prima e della seconda stagione di Buongiorno, mamma! in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE