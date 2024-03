Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie con protagonisti Can Yaman e Özge Gürel, torna su Rete 4 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore torna in televisione con i primi episodi dal lunedì al sabato alle 8.55 su Rete 4. La serie, composta da 80 episodi, vede come protagonisti Can Yaman e Özge Gürel.

Tutte le puntate di Bitter Sweet sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, il cast della serie

Can Yaman interpeta Ferit, un ricco e importante uomo d'affari alla ricerca di uno chef personale. Can Yaman si è affermato in Italia anche recitando in italiano, affiancando Francesca Chillemi in Viola come il mare. Su Mediaset Infinity è disponibile anche un'altra serie che lo vede protagonista, ovvero DayDreamer - Le ali del sogno. Özge Gürel è Nazli, una giovane studentessa con il sogno di diventare chef che trova lavoro come cuoca personale di Ferit. L'attrice, che aveva già recitato in Cherry season - la stagione del cuore. è una delle attrici turche più amate, e su Mediaset Infinity sono disponibili tutte le serie tv con Özge Gürel: la più recente è Dreams and Realities - La forza dei sogni, dove l'attrice interpreta Dicle, un'aspirante scrittrice che sogna di lavorare nel giornalismo e scrivere un libro.

I due attori protagonisti sono poi tornati a recitare insieme anche in Mr. Wrong - Lezioni d'amore.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la trama della prima puntata

Nella prima puntata vediamo Özge Gürel nei panni di Nazli, una giovane ed ambiziosa cuoca che sta ancora studiando per poter realizzare un giorno il suo grande sogno: aprire un ristorante giapponese.

La ragazza, però, sta vivendo un periodo di crisi economica e non riesce a far fronte alle spese quotidiane, così trova un impiego presso un giovane e facoltoso manager maniaco dell'ordine, dapprima come cuoca personale, poi come collaboratrice domestica. Qui conoscerà Bulut, un bambino vispo e allegro nipote del suo datore di lavoro.

