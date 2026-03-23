Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Ecco cosa accadrà dal 30 marzo al 3 aprile nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 30 marzo al 3 aprile

Poyraz e Haziran iniziano la loro collaborazione per ristrutturare il vecchio resort e trasformarlo in un boutique hotel. Devono però fare i conti con le voci che circolano sull'isola dopo il bacio che si sono scambiati durante la maratona di danze tradizionali.



Haziran e Poyraz organizzano il fidanzamento. Gorkem condivide con Poyraz le sue idee per

arredare gli interni e Haziran tenta di corrompere un falegname affinchè costruisca una struttura in tempo per l'evento.



Intanto, Haziran costruisce un acchiappasogni che regala a Poyraz per sua nonna. Idil cercherà di convincere Poyraz a non appenderlo, ma lui glielo impedirà.



Nel frattempo, Haziran teme che Hakan possa rivelare la verità su di lei a Poyraz perché ha paura che si rovini il loro rapporto, che si sta trasformando in qualcosa di serio.



Infine, Idil è gelosa della frequentazione tra Poyraz e Haziran e fa di tutto per allontanarli.



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