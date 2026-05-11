Ecco cosa accadrà dal 18 al 22 maggio nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 18 al 22 maggio

Durante la fiera di beneficenza, Poyraz è preoccupato per Idil, perché ha saputo che non sta andando in ospedale per la terapia, mentre Haziran, ignara del problema, inizia a ingelosirsi.



Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati e tutti ormai sono convinti che i due ragazzi si siano ormai lasciati, eccetto Idil e Batu.



Batu e Idil, infatti, tentano di capire se si siano lasciati davvero e, se sì, per quale motivo. Nel frattempo, Fatih e Latif collaborano per far sì che Zeynep torni sui suoi passi e Nehir sia più accomodante.



Biricik è fuori di sé per aver scoperto che Alper e Melisa si sono baciati e per aver capito che Alper in realtà ama Melisa. Fatih, accompagnato da Latif acquista una collana per conquistare Nehir.



Infine, Haziran e Poyraz, dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, decidono di sposarsi senza avvisarle di cosa stanno per fare, invitandole al boutique hotel.

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