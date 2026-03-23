Haziran è una giovane donna che vive in città, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico di Istanbul. Non riesce a concepire un modo di vivere diverso, ma quando la sua azienda la manda su un'isola dell'Egeo per avviare un progetto per un nuovo resort, la sua vita subirà una trasformazione radicale.



Sull'isola viene organizzata una maratona di balli tradizionali e, per uno strano scherzo del destino, Haziran e Poyraz si ritrovano costretti a partecipare.



Haziran scopre che Poyraz è l'uomo che lei sta cercando di rovinare su incarico della sua azienda, e si sente terribilmente in colpa. Le sorprese, però, non sono ancora finite.

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