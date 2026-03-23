A partire da mercoledì 25 marzo prende il via la nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.
Scopriamo le anticipazioni dei primi episodi della serie - che vede al centro delle vicende la ragazza di città Haziran e il contadino Poyraz - disponibili da mercoledì 25 a venerdì 27 marzo.
Haziran è una giovane donna che vive in città, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico di Istanbul. Non riesce a concepire un modo di vivere diverso, ma quando la sua azienda la manda su un'isola dell'Egeo per avviare un progetto per un nuovo resort, la sua vita subirà una trasformazione radicale.
Sull'isola viene organizzata una maratona di balli tradizionali e, per uno strano scherzo del destino, Haziran e Poyraz si ritrovano costretti a partecipare.
Haziran scopre che Poyraz è l'uomo che lei sta cercando di rovinare su incarico della sua azienda, e si sente terribilmente in colpa. Le sorprese, però, non sono ancora finite.