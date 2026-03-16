Be My Sunshine ( Ada Masali ) è la nuova serie turca di Mediaset Infinity. La soap con protagonisti gli attori turchi Ayca Aysin Turan e Alp Navruz sarà disponibile da mercoledì 25 marzo, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Haziran è una ragazza di città che ama la sua vita frenetica a Istanbul ed è dedita. Non riesce a immaginare un altro stile di vita, ma quando l'azienda per cui lavora la manda su una remota isola dell'Egeo per preparare il terreno per un nuovo resort, la sua vita cambia per sempre. Qui incontra Poyraz, un uomo semplice che ama la natura più delle persone. Atletico, intraprendente, ma socialmente imbarazzante, Poyraz adora la pace e la tranquillità della sua piccola fabbrica di olio d'oliva, che si trova in uno splendido appezzamento di terra. Sfortunatamente, è proprio lì che l'azienda di Haziran vuole far nascere un nuovo resort. Quando Haziran e Poyraz si incontrano, scatta il colpo di fulmine e i due opposti si innamorano.

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