Be My Sunshine (Ada Masali), dopo il successo su Mediaset Infinity, arriva in tv nei pomeriggi dei weekend estivi di Canale 5.
La soap con protagonisti gli attori turchi Ayca Aysin Turan e Alp Navruz debutta da sabato 4 luglio. Gli episodi vanno in onda tutti i sabati alle 14.10 e le domeniche alle 14.25. Tutte le puntate sono già disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
La storia ruota attorno a Haziran, una donna di città ambiziosa e dedita alla carriera, e Poyraz, un affascinante contadino che vive in una remota isola dell’Egeo.
Girato nel quartiere di Sığacık, nel distretto di Seferihisa, a Smirne, questo dramedy segue le vicende di Haziran, una ragazza di città innamorata dello stile di vita cosmopolita di Istanbul. Figlia di un famoso stilista, ma senza un soldo, Haziran si ritrova a dover intraprendere un viaggio su un’isola esotica con un compito ben preciso: raccogliere informazioni per l’azienda per cui lavora, con l’obiettivo di convincere il proprietario, Poyraz, a vendere la sua terra. Tuttavia, Poyraz si dimostra irremovibile nel rifiutare l’offerta, mettendo Haziran in una situazione piuttosto spinosa.
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