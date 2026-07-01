Be My Sunshine (Ada Masali), dopo il successo su Mediaset Infinity, arriva in tv nei pomeriggi dei weekend estivi di Canale 5.

La soap con protagonisti gli attori turchi Ayca Aysin Turan e Alp Navruz debutta da sabato 4 luglio. Gli episodi vanno in onda tutti i sabati alle 14.10 e le domeniche alle 14.25. Tutte le puntate sono già disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La storia ruota attorno a Haziran, una donna di città ambiziosa e dedita alla carriera, e Poyraz, un affascinante contadino che vive in una remota isola dell’Egeo.

Be My Sunshine, la trama