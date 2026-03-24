La seconda puntata integrale del 26 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Sull'isola viene organizzata una maratona di balli tradizionali e, per uno strano scherzo del destino, Haziran e Poyraz si ritrovano costretti a partecipare.
Idil impazzisce di gelosia, ma non riesce a evitare che ciò avvenga.