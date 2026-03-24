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Be my sunshine

SERIE TV24 marzo 2026

Be My Sunshine, la seconda puntata del 26 marzo in streaming

La puntata del 26 marzo di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La seconda puntata integrale del 26 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 26 marzo

Haziran (Ayça Ayşin Turan) e Poyraz (Alp Navruz) in una scena di Be My SunshineHaziran (Ayça Ayşin Turan) e Poyraz (Alp Navruz) in una scena di Be My Sunshine

Sull'isola viene organizzata una maratona di balli tradizionali e, per uno strano scherzo del destino, Haziran e Poyraz si ritrovano costretti a partecipare.

Idil impazzisce di gelosia, ma non riesce a evitare che ciò avvenga.

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