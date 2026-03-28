La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 29 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender, con un piano astuto e l’aiuto di Caner, riesce a far incontrare Yigit e Lila a casa sua senza che loro lo sappiano, così da spingerli a parlare dei rispettivi problemi; con le spalle al muro, Yigit rivela tutta la verità.