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Forbidden Fruit

SERIE TV28 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 29 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 29 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 29 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 29 marzo

Ender, con un piano astuto e l’aiuto di Caner, riesce a far incontrare Yigit e Lila a casa sua senza che loro lo sappiano, così da spingerli a parlare dei rispettivi problemi; con le spalle al muro, Yigit rivela tutta la verità.

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