Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 4 all'8 maggio in streaming gratis su Mediaset Infinity, Haziran prova a riconquistare la fiducia di Poyraz. Il ragazzo sembra intenzionato a perdonare Haziran.
Durante i preparativi per il matrimonio, Zeynep e Aliye discutono furiosamente. Idil vuole sabotare il matrimonio chiudendo l'ufficiante in camera, ma l'uomo viene soccorso da Poyraz.
Zeynep invita al ricevimento l'ex fidanzato di Haziran, Batu. Zeynep esorta il ragazzo a trovare il modo di riportare Haziran a Istanbul.
Idil capisce che Poyraz non ricambia i suoi sentimenti. Haziran parla della morte del padre con Poyraz.
Poyraz perdona Haziran mentre Idil finge di essere malata per attirare l'attenzione di Poyraz.
Batu provoca Poyraz che gli tira un pugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.