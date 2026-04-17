Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 13 al 17 aprile in streaming gratis su Mediaset Infinity, Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, mentre Idil prova a impedire a Poyraz e Haziran di ottenere la licenza per aprire il boutique hotel.
Successivamente, Idil si dimostra pentita del suo piano così chiede al padre di intervenire.
Durante i preparativi del concerto per l'inaugurazione del boutique hotel, il chitarrista della band ha un malore: l'evento è a rischio, ma un sostituto insospettabile sale sul palco e l'esibizione si svolge.
La nonna di Poyraz si risveglia improvvisamente dal coma, ma Haziran ha paura che ora la verità sulle sue azioni possa essere rivelata.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.