Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 13 al 17 aprile in streaming gratis su Mediaset Infinity, Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, mentre Idil prova a impedire a Poyraz e Haziran di ottenere la licenza per aprire il boutique hotel.

Successivamente, Idil si dimostra pentita del suo piano così chiede al padre di intervenire.

Durante i preparativi del concerto per l'inaugurazione del boutique hotel, il chitarrista della band ha un malore: l'evento è a rischio, ma un sostituto insospettabile sale sul palco e l'esibizione si svolge.

La nonna di Poyraz si risveglia improvvisamente dal coma, ma Haziran ha paura che ora la verità sulle sue azioni possa essere rivelata.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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