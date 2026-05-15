Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dall'11 al 15 maggio in streaming gratis su Mediaset Infinity, Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo lo scontro con Batu, che finisce in ospedale per una grave ferita alla testa,
Poyraz viene rilasciato quando Batu decide di non sporgere denuncia. Latif tenta di riconquistare Zeynep, ma lei sceglie di restare da Selma, riportando la serenità tra le due.
Poyraz invita Batu a casa per tenerlo lontano da Haziran, fingendo di voler chiarire dopo la lite.
Biricik lascia Batu in pasticceria per una consegna urgente. Nehir scopre la volontà della madre di uscire con Fatih e reagisce con rabbia.
Poyraz e Haziran vivono il loro primo giorno da coppia, ma devono confrontarsi ancora con Batu, che rivela di essere in fuga dalla propria famiglia e di nascondersi.
Melisa e Alper continuano a fingere una relazione, mentre Gorkem e Nehir recuperano oggetti dalla casa di Hasibe per una fiera di beneficenza.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google