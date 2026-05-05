La puntata integrale del 6 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Batu vuole restare sull'isola e, per questo motivo, si mostra estremamente cordiale con tutti i cittadini.
Nonostante la sua apparente gentilezza, Poyraz resta diffidente e non nasconde i suoi dubbi: è convinto che l'uomo stia tramando qualcosa.