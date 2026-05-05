La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 6 maggio della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Batu vuole restare sull'isola e, per questo motivo, si mostra estremamente cordiale con tutti i cittadini.

Nonostante la sua apparente gentilezza, Poyraz resta diffidente e non nasconde i suoi dubbi: è convinto che l'uomo stia tramando qualcosa.

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