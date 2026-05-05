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Be My Sunshine

SERIE TV06 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 6 maggio in streaming

La puntata del 6 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 6 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 6 maggio

Erdem Kaynarca (Batu) in una scena di Be My Sunshine.
Erdem Kaynarca (Batu) in una scena di Be My Sunshine.

Batu vuole restare sull'isola e, per questo motivo, si mostra estremamente cordiale con tutti i cittadini.

Nonostante la sua apparente gentilezza, Poyraz resta diffidente e non nasconde i suoi dubbi: è convinto che l'uomo stia tramando qualcosa.

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