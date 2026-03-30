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Be my sunshine

SERIE TV30 marzo 2026

Be My Sunshine, la puntata del 30 marzo in streaming

La puntata del 30 marzo di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 30 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 30 marzo

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My SunshineAyca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Poyraz e Haziran iniziano la loro collaborazione per ristrutturare il vecchio resort. Devono, però, fare i conti con le voci che circolano sull'isola dopo il bacio che si sono scambiati durante la maratona di danze tradizionali.

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