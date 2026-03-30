La puntata integrale del 30 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Poyraz e Haziran iniziano la loro collaborazione per ristrutturare il vecchio resort. Devono, però, fare i conti con le voci che circolano sull'isola dopo il bacio che si sono scambiati durante la maratona di danze tradizionali.