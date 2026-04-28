La puntata integrale del 29 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Latif tenta disperatamente di risanare il legame con la propria figlia e riesce nel suo intento grazie a una confidenza preziosa. Tuttavia, Idil decide di sfruttare quella stessa informazione per creare seri problemi ad Haziran.