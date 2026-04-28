Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV29 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 29 aprile in streaming

La puntata del 29 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 29 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Cem Anil Kenar (Hakan) in una scena di Be My Sunshine.
Cem Anil Kenar (Hakan) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine: la trama del 29 aprile

Latif tenta disperatamente di risanare il legame con la propria figlia e riesce nel suo intento grazie a una confidenza preziosa. Tuttavia, Idil decide di sfruttare quella stessa informazione per creare seri problemi ad Haziran.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video