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Be My Sunshine

SERIE TV28 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 28 aprile in streaming

La puntata del 28 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 28 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 28 aprile

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my sunshine

Biricik decide di organizzare una festa a casa sua per cercare di far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri.

Poyraz scopre che Hakan è ancora sull'isola e lo raggiunge al molo. I due litigano furiosamente e, alla fine dello scontro, Poyraz getta in mare Hakan.

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