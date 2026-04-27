La puntata integrale del 28 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Biricik decide di organizzare una festa a casa sua per cercare di far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri.
Poyraz scopre che Hakan è ancora sull'isola e lo raggiunge al molo. I due litigano furiosamente e, alla fine dello scontro, Poyraz getta in mare Hakan.