La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 28 aprile della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Biricik decide di organizzare una festa a casa sua per cercare di far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri.

Poyraz scopre che Hakan è ancora sull'isola e lo raggiunge al molo. I due litigano furiosamente e, alla fine dello scontro, Poyraz getta in mare Hakan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE