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Be My Sunshine

SERIE TV23 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 23 aprile in streaming

La puntata del 23 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 23 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 23 aprile

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.

Hakan convince Idil ad aiutarlo a scappare dall'isola promettendole che le rivelerà il segreto che riguarda Haziran.

Idil accetta trovandole una barca con cui potrà allontanarsi, ma, proprio mentre Hakan sta per salpare, interviene Poyraz che lo aggredisce.

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