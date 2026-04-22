La puntata integrale del 23 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Hakan convince Idil ad aiutarlo a scappare dall'isola promettendole che le rivelerà il segreto che riguarda Haziran.
Idil accetta trovandole una barca con cui potrà allontanarsi, ma, proprio mentre Hakan sta per salpare, interviene Poyraz che lo aggredisce.