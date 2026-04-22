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Be My Sunshine

SERIE TV23 aprile 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 24 aprile

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 24 aprile su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 24 aprile.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 24 aprile

Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Haziran svela tutta la verità a Poyraz e tenta di spiegargli le sue ragioni. Poyraz è furioso e rifiuta di dare ascolto ad Haziran.

Lei si ostina a rimanere sull'isola, ma lui le dice apertamente che farà tutto il possibile per mandarla via.

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