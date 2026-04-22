La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 24 aprile.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Haziran svela tutta la verità a Poyraz e tenta di spiegargli le sue ragioni. Poyraz è furioso e rifiuta di dare ascolto ad Haziran.
Lei si ostina a rimanere sull'isola, ma lui le dice apertamente che farà tutto il possibile per mandarla via.