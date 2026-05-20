Biricik è fuori di sé dopo aver scoperto che Alper e Melisa si sono baciati e aver capito che Alper, in realtà, ama Melisa.

Accompagnato da Latif, Fatih acquista una collana per conquistare Nehir.

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