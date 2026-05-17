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Be My Sunshine

SERIE TV18 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 18 maggio in streaming

La puntata del 18 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 18 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 18 maggio

Durante la fiera di beneficenza, Poyraz è preoccupato per Idil perché ha scoperto che non sta andando in ospedale per sottoporsi alla terapia.

Ignara del problema di Idil, Haziran inizia a essere gelosa della loro vicinanza.

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