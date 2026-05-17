La puntata integrale del 18 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 18 maggio

Durante la fiera di beneficenza, Poyraz è preoccupato per Idil perché ha scoperto che non sta andando in ospedale per sottoporsi alla terapia.

Ignara del problema di Idil, Haziran inizia a essere gelosa della loro vicinanza.

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