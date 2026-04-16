La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 17 aprile della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Zeynep è gelosa del fatto che Gorkem è sempre più vicino a Selma. Poyraz installa una cabina fotografica e Idil ne approfitta per sottolineare ancora di più la loro confidenza, spingendolo a scattare una foto con lei di fronte a Haziran.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE