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Be My Sunshine

SERIE TV17 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 17 aprile in streaming

La puntata del 17 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 17 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 17 aprile

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Zeynep è gelosa del fatto che Gorkem è sempre più vicino a Selma. Poyraz installa una cabina fotografica e Idil ne approfitta per sottolineare ancora di più la loro confidenza, spingendolo a scattare una foto con lei di fronte a Haziran.

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