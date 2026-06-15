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Be My Sunshine

SERIE TV16 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 16 giugno in streaming

La puntata del 16 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 16 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 16 giugno

Eylül Ersöz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine
Eylül Ersöz (Nehir) in una scena di Be My Sunshine

Senza Poyraz e Haziran, Gorkem assume il controllo della cucina dell’hotel insieme a Burak e Nehir.

Dopo aver assaggiato una pietanza preparata da lui, tutti e tre vengono colpiti da un grave malore.

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