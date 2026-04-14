La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 15 aprile della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Durante i preparativi del concerto per l'inaugurazione del boutique hotel, il chitarrista della band che accompagna Buray ha un malore: l'evento è a rischio, ma improvvisamente sale sul palco un sostituto e l'esibizione si svolge regolarmente accanto a Buray.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE