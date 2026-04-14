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Be My Sunshine

SERIE TV15 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 15 aprile in streaming

La puntata del 15 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 15 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 15 aprile

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Durante i preparativi del concerto per l'inaugurazione del boutique hotel, il chitarrista della band che accompagna Buray ha un malore: l'evento è a rischio, ma improvvisamente sale sul palco un sostituto e l'esibizione si svolge regolarmente accanto a Buray.

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