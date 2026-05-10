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Be My Sunshine

SERIE TV11 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata dell'11 maggio in streaming

La puntata dell'11 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale dell'11 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama dell'11 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Dopo la violenta lite con Batu, ricoverato in ospedale per una grave ferita alla testa, Poyraz viene portato alla centrale di polizia.

La situazione però cambia quando Batu sceglie di non denunciarlo, permettendo così il suo rilascio.

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