La puntata integrale dell'11 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Dopo la violenta lite con Batu, ricoverato in ospedale per una grave ferita alla testa, Poyraz viene portato alla centrale di polizia.
La situazione però cambia quando Batu sceglie di non denunciarlo, permettendo così il suo rilascio.