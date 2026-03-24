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Be my sunshine

SERIE TV24 marzo 2026

Be My Sunshine, la prima puntata del 25 marzo in streaming

La puntata del 25 marzo di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La prima puntata integrale del 25 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 25 marzo

Haziran (Ayça Ayşin Turan) e Poyraz (Alp Navruz) in una scena di Be My SunshineHaziran (Ayça Ayşin Turan) e Poyraz (Alp Navruz) in una scena di Be My Sunshine

Haziran è una giovane donna che vive in città, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico di Istanbul.

Non riesce a concepire un modo di vivere diverso, ma quando la sua azienda la manda su un'isola dell'Egeo per avviare un progetto per un nuovo resort, la sua vita subirà una trasformazione radicale.

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