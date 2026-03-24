La prima puntata integrale del 25 marzo della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Haziran è una giovane donna che vive in città, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico di Istanbul.
Non riesce a concepire un modo di vivere diverso, ma quando la sua azienda la manda su un'isola dell'Egeo per avviare un progetto per un nuovo resort, la sua vita subirà una trasformazione radicale.