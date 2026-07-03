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Be My Sunshine

SERIE TV04 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della puntata del 5 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, in onda domenica 5 luglio su Canale 5
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La quarta puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda domenica 5 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda ogni weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 5 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Poyraz e Haziran danno il via alla loro collaborazione per ristrutturare il vecchio resort e trasformarlo in un hotel.

Devono però fare i conti con le voci che circolano sull'isola dopo il bacio che si sono scambiati durante la maratona di danze tradizionali.

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