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Be My Sunshine

SERIE TV03 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della prima puntata del 4 luglio

Ecco cosa succederà nel primo episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, in onda sabato 4 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella prima puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca in onda sabato 4 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Haziran sta per cambiare vita.

Be My Sunshine va in onda tutti i weekend alle 14.10 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 4 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) protagonista di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) protagonista di Be My Sunshine

Haziran è una ragazza che vive a Istanbul, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico della città. Non concepisce un altro modo di vivere diverso dal proprio, ma quando la sua azienda la spinge ad andare su un'isola del mar Egeo per iniziare un nuovo progetto di lavoro, la sua vita cambierà radicalmente.

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