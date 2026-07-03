Nella prima puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca in onda sabato 4 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Haziran sta per cambiare vita.
Be My Sunshine va in onda tutti i weekend alle 14.10 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Haziran è una ragazza che vive a Istanbul, completamente assorbita dalla sua carriera e dal ritmo frenetico della città. Non concepisce un altro modo di vivere diverso dal proprio, ma quando la sua azienda la spinge ad andare su un'isola del mar Egeo per iniziare un nuovo progetto di lavoro, la sua vita cambierà radicalmente.
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