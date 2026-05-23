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Be My Sunshine

SERIE TV24 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 25 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da lunedì 25 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 25 maggio

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 25 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Poyraz racconta ad Haziran di aver voluto fare una sorpresa a Zeynep, organizzandole un servizio fotografico, ma di aver ricevuto da parte da lei un’accoglienza piuttosto fredda.

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