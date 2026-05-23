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Be My Sunshine

SERIE TV24 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 24 maggio in streaming

La puntata del 24 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 24 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 24 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Mentre Alper e Melisa continuano a nascondere i loro sentimenti, Poyraz e Haziran cercano di conquistare la fiducia di Aliye e Zeynep.

Haziran si mette ai fornelli preparando un borek speciale con la ricetta di Aliye, mentre Poyraz prova a rendere felice Zeynep organizzando un servizio fotografico dedicato a lei.

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