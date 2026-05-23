La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 24 maggio della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Mentre Alper e Melisa continuano a nascondere i loro sentimenti, Poyraz e Haziran cercano di conquistare la fiducia di Aliye e Zeynep.

Haziran si mette ai fornelli preparando un borek speciale con la ricetta di Aliye, mentre Poyraz prova a rendere felice Zeynep organizzando un servizio fotografico dedicato a lei.

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