Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV21 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 22 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 22 maggio su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 22 maggio

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 22 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, Haziran e Poyraz decidono di sposarsi senza dirlo a nessuno.

I due organizzano la cerimonia in segreto al boutique hotel, invitando tutti alla celebrazione con una scusa.

NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video