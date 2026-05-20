La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 22 maggio
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, Haziran e Poyraz decidono di sposarsi senza dirlo a nessuno.
I due organizzano la cerimonia in segreto al boutique hotel, invitando tutti alla celebrazione con una scusa.
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