Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La nuova puntata di Be My Sun shi ne ( Ada Masali ), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 22 maggio

Dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, Haziran e Poyraz decidono di sposarsi senza dirlo a nessuno.

I due organizzano la cerimonia in segreto al boutique hotel, invitando tutti alla celebrazione con una scusa.

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