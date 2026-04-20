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Be My Sunshine

SERIE TV21 aprile 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 22 aprile

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da mercoledì 22 aprile su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da mercoledì 22 aprile.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 22 aprile

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Alper ha scoperto che Haziran è responsabile delle difficoltà economiche di Poyraz e intende dirlo all'amico.

Hakan lo convince ad aspettare che finisca di estinguere il prestito.

Cosa farà Alper?

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