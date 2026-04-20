La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da mercoledì 22 aprile.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Alper ha scoperto che Haziran è responsabile delle difficoltà economiche di Poyraz e intende dirlo all'amico.
Hakan lo convince ad aspettare che finisca di estinguere il prestito.
Cosa farà Alper?