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Be My Sunshine

SERIE TV11 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 12 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 12 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 12 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 12 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Latif prova a riconquistare Zeynep, ma lei sceglie di restare a casa di Selma e, finalmente, tra le due torna la serenità.

Intanto, Alp, deciso a tenere Batu lontano da Haziran, lo invita a passare la notte da lui fingendo di voler chiarire dopo la lite.

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