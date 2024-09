Beautiful, le trame della settimana dal 9 al 15 settembre

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.42 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 9 settembre a domenica 15 settembre, Liam ammette che vorrebbe credere a Steffy, ma di non riuscirci. Intanto, alla Forrester sono tutti al settimo cielo per il ritorno inaspettato di R.J., soprattutto Brooke e Ridge, che cerca di convincere il figlio a entrare a lavorare nell'azienda di famiglia. Ma R.J. ha intenzione di continuare la sua carriera di influencer perché non si sente tagliato per la moda.

Quando la va a trovare in carcere, Steffy ribadisce a Sheila tutto il suo risentimento per la sua malvagità e tutto il suo sollievo nel vederla finalmente e per sempre dietro alle sbarre, ma Sheila si difende e giura che prima o poi riuscirà a trovare un posto nella vita di suo figlio Finn e del suo nipotino.

Bill si ripromette di riconquistare Katie, forte dell'eroismo dimostrato nella cattura di Sheila e dal senso della famiglia di Katie, avendo un figlio ancora giovanissimo insieme. Lei però, negli stessi istanti, è tra le braccia di Carter e i due per la prima volta si confessano di amarsi.

Carter è preoccupato di un possibile ritorno di fiamma tra Bill e Katie e ne parla con Brooke, che da una parte cerca di rassicurarlo sui sentimenti che la sorella prova per lui, dall'altra esprime tutto il suo apprezzamento per il benefico effetto che lui ha avuto nella vita di Katie.

Jack è pieno di rancore nei confronti di Sheila che ha distrutto il suo matrimonio con Li e il suo rapporto con il figlio con le sue rivelazioni sulle origini di Finn frutto di una relazione clandestina con lei e non di una semplice adozione.

Sheila riceve la visita di Jack Finnegan in prigione e cerca di tirarlo dalla sua parte ricordandogli la loro appassionata relazione clandestina e facendogli pesare la sua solitudine, dopo la fine del suo matrimonio con Li e l'allontanamento dal figlio Finn.

