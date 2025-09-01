Beautiful, le trame della settimana dall'8 al 14 settembre

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 8 a domenica 14 settembre, Poppy si difende dalle accuse di Li proclamandosi uno spirito libero che vuole vivere la vita senza la rigidità che ha contraddistinto la vita di Li. Più tardi Poppy parla con Bill dei dissapori con Li senza nascondergli che la sorella l'ha accusata di non avere sentimenti sinceri e di puntare alla sua ricchezza. Ma Bill la rassicura dicendole di non dare alcun peso a queste insinuazioni. R.J. confida a Luna le sue perplessità sul rapporto tra Poppy e Bill e ripensando a tutti gli elementi a loro disposizione, tra cui la corrispondenza che sembra esserci tra quando Bill e Poppy si sono conosciuti e la sua data di nascita, ritiene sempre più verosimile che il padre che Luna non ha mai conosciuto sia Bill. R.J. dice a Luna che rivolgerà a Bill alcune domande su Poppy, sperando di smascherarlo e quindi di conoscere la verità sui loro trascorsi. Ma prima di andare e sapendo quanto desideri sapere chi sia suo padre, insiste che Luna affronti definitivamente la madre, che è sempre stata molto evasiva a questo proposito. R.J. arriva all'appuntamento e Bill gli chiede se Brooke e Ridge siano d'accordo con la sua decisione di affittare una casa da lui e R.J, risponde che suo padre non ne è troppo entusiasta, ma, suo malgrado, l'ha accettata. Luna si convince a parlare con la madre e la chiama chiedendole di raggiungerla. Poppy, impensierita dal tono della telefonata, corre da lei. Luna la tranquillizza, e inizia il colloquio dicendole di aver parlato con R.J. del fatto di non conoscere l'identità del padre. Luna ha chiesto a Poppy se Bill Spencer è suo padre. Ridge chiede a Thomas a che punto sia il suo rapporto con Hope, e dopo qualche esitazione Thomas gli confida di averle chiesto di sposarlo. Ovviamente Ridge vorrebbe conoscere la risposta di Hope, ma Thomas non può dargliela perché Hope ha lasciato la questione in sospeso. Thomas spiega al padre che Hope ha bisogno di tempo per riflettere e nel frattempo ha accettato l'anello di fidanzamento, ma lo porta appeso a una catenina al collo, e non al dito. Poppy e Luna continuano a parlare dello sconosciuto padre di Luna. Quest'ultima fa capire alla madre che nonostante la ami moltissimo, ha comunque sentito la mancanza di un padre nella sua vita e vorrebbe sapere chi è. Poppy si mette a piangere e le dice che, pur comprendendo questa esigenza, ha sempre sperato che la figlia fosse felice anche con un solo genitore. Brooke mette alle strette Hope e le chiede a che punto siano i suoi rapporti con Thomas. Hope è sulla difensiva perché sa che la madre detesta Thomas. Ma le dice ugualmente che Thomas le ha chiesto di sposarlo. A casa di Hope, Brooke cerca di convincere la figlia che i suoi sentimenti per Thomas sono soltanto una conseguenza del dolore per il fallimento del suo matrimonio con Liam e che accettare la sua proposta sarebbe un gravissimo errore. Nel frattempo, Luna affronta sua madre con la domanda che la tormenta: Bill Spencer è suo padre? Poppy nega, ma Luna sospetta che la madre le stia nascondendo qualcosa, forse un oscuro segreto di famiglia. Poppy è visibilmente turbata dall'insistenza della figlia. Finn fa visita a Luna e si imbatte in sua zia Poppy.

