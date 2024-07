Beautiful, le trame della settimana dall'8 al 14 luglio

Sean Kanan (Deacon Sharpe) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio, Finn è in lizza per diventare primario in ospedale, ma confida a Li di temere che questo lo porterebbe a stare più tempo lontano dalla famiglia.

Eric e Steffy festeggiano Carter per i suoi dieci anni di servizio nell'azienda. Steffy comunica a Hope che "Hope For The Future" sta per essere sospesa: le vendite non vanno bene perché alla linea manca un capo stilista geniale che sappia colpire nel segno. Proprio per questo Steffy ha convocato anche Thomas e Taylor. Steffy chiede a Hope di permettere al fratello di tornare a lavorare con lei come condizione per scongiurare la chiusura della linea.

Nel frattempo, Liam va a trovare Bill e rimasti soli tenta di convincerlo a lasciare Sheila, ma il padre sembra irremovibile.

Intanto, Sheila compare inaspettata a casa di Deacon. Sheila va da Deacon e gli dice che vivere con Bill è molto pesante e la sta facendo impazzire, poi i due si baciano appassionatamente. Bill dice a Liam che se scoprisse che Sheila lo tradisce gliela farebbe pagare cara.

Steffy sta tentando di persuadere Hope a reintegrare Thomas nel ruolo di capo stilista per salvare la sua linea "Hope For The Future", che altrimenti rischia la chiusura; Hope rimane incerta sulla decisione da prendere e parla con Thomas cercando di decidere se accettare di lavorare di nuovo con lui per salvare la sua linea. Thomas le promette per l'ennesima volta che non tradirà mai più la sua fiducia e le giura di essere davvero cambiato e le ricorda quanto sarebbe importante per Douglas vederli di nuovo lavorare insieme.

Nel frattempo, Liam cerca ancora una volta di far confessare a Bill perché ha salvato Sheila dalla prigione e ne ha fatto la sua compagna.

Intanto, Sheila è andata a trovare Deacon di nascosto, e i due si lasciano prendere dalla passione. Sheila si rende conto che tradendo Bill non solo rischia di tornare in prigione, ma l'incolumità di entrambi. Taylor cerca di convincere Brooke che Thomas è pronto a tornare a lavorare con Hope e che non costituisce più una minaccia.