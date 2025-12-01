Beautiful, le trame della settimana dall'8 al 13 dicembre

Steffy in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 8 a sabato 13 dicembre, Steffy e Finn si concedono un momento di intimità nella loro casa sulla scogliera. Steffy si mostra fiduciosa sulla decisione di Thomas di trasferirsi a Parigi con il figlio Douglas, convinta che sarà una nuova avventura positiva per entrambi.

Al ristorante 'Il Giardino', Deacon sta organizzando una commemorazione per Sheila e informa della cosa Donna, Brooke e Katie che sono sopraggiunte per pranzare e che restano sbalordite all'idea e reagiscono con fermezza.

Deacon è profondamente addolorato e solo. Pur consapevole dell'odio generale verso Sheila, è convinto che lei fosse cambiata e che la loro relazione la rendesse felice. Trova insopportabile l'idea che nessuno, a parte lui e Hollis, voglia renderle omaggio e fatica a vivere nell'appartamento che condivideva con lei.

Nel frattempo, Hope discute con Liam della sua intenzione di partecipare alla commemorazione di Sheila. Nonostante Brooke abbia cercato di dissuaderla, Hope decide di esserci, non per onorare Sheila, che disprezza, ma per sostenere suo padre in un momento così difficile.

Lauren è a Los Angeles per una riunione e fa visita al patriarca dei Forrester. Donna ed Eric la accolgono con entusiasmo. Dopo i convenevoli il discorso ricade su Sheila. Lauren è felice che la donna che l'ha perseguitata per una vita sia finalmente morta e tutti loro devono ringraziare Steffy per questo. Eric e Donna le spiegano i fatti: Sheila si è introdotta in casa di Steffy e l'ha minacciata, Steffy ha dovuto reagire ed è stata costretta a ucciderla.

Nel frattempo tra Hope e Finn si sta creando una complicità inaspettata e lui la ringrazia per essergli stata vicino e averlo ascoltato nell'angoscia per la morte della madre naturale per mano della moglie.

Mentre il cadavere di Sheila viene spinto nella fornace per la cremazione, Deacon vede i piedi che escono dal lenzuolo e con raccapriccio si accorge che non manca il dito che Sheila si era amputato. I piedi hanno tutte e dieci le dita. Comincia a urlare chiedendo all'operatore che cosa ci sia sotto a questo mistero, perché il suo sospetto è che quel cadavere non appartenga a Sheila.



Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE