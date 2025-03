Beautiful, le trame della settimana dal 7 aprile al 13 aprile

Una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 7 aprile a domenica 13 aprile, Deacon è consapevole che Hope e Brooke faranno molta resistenza ad accettare la sua relazione con Sheila, ma decide di spingersi oltre ugualmente. Finn è devastato dall'assenza di Steffy e dei bambini, ma è determinato a riunire la famiglia e a riavere sua moglie. Il matrimonio di Hope è ormai in pezzi e confida a Finn la difficoltà di mantenere un equilibrio emotivo dopo la delusione della fine del matrimonio con Liam. Finn mette in dubbio il rapporto di Hope con Thomas. Intanto Sheila e Deacon festeggiano il loro fidanzamento. Alla Forrester, invece, continua la competizione creativa tra Ridge ed Eric per la sfida in passerella. R.J. è in ansia per le condizioni del nonno Eric e si confida con Luna, anche lei turbata da un conflitto familiare. La presenza di Luna alla Forrester Creations potrebbe generare problemi familiari legati a Finn. Intanto Deacon organizza un incontro tra Finn e Sheila, nella speranza di riconciliarli. Ma, comprensibilmente, Finn rimane sconvolto nel venire a conoscenza di questa relazione. Finn esorta Sheila ad abbandonare la città per permettergli di vivere serenamente la sua vita con Steffy. Alla Forrester, Hope racconta a Brooke il recente incontro con Finn riferendole che lui le ha consigliato di allontanarsi da Thomas. R.J. dichiara a Luna il suo desiderio di conoscerla sempre meglio. Hope riceve in ufficio la visita di Finn, è molto turbato, ma resta vago e non rivela quello che ha scoperto. Sheila, infatti, è preoccupata e confida a Deacon che se si saprà del loro amore, Hope ne sarà scioccata.

Luna ha una discussione al telefono con la madre, R.J. la vede turbata ma lei mente è non gli racconta la verità. Nel frattempo Li incontra Finn proprio alla Forrester ed è contrariata nell'apprendere che il figlio era andato a trovare Hope e che sta stingendo amicizia con lei, visti i cattivi rapporti della donna con Steffy. Mentre cerca Ridge, scopre che Luna lavora lì.

