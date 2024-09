Beautiful, le trame della settimana dal 7 al 12 ottobre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Matthew Atkinson (Thomas Forrester) e Annika Noelle (Hope Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 7 a sabato 12 ottobre, Hope cerca di chiarire con Thomas le dure parole che ha usato contro di lui in una conversazione con Brooke.

Brooke, preoccupata per la figlia, si confida parzialmente con Taylor, ma evita di rivelarle i suoi sospetti riguardo all'attrazione di Hope per Thomas.

Wyatt cerca di far ragionare Liam, dicendogli che deve smettere di ossessionarsi con Thomas e concentrarsi sulla sua relazione con Hope.

Bill spera ancora di riconquistare Katie, nonostante la sua relazione con Carter. Nel frattempo, consiglia a Liam di non fidarsi mai completamente di Thomas, alimentando ulteriormente i suoi sospetti.

Brooke interroga direttamente Hope sui suoi veri sentimenti per Thomas, sospettando che la figlia possa essere attratta da lui.

Taylor rimane turbata dopo aver parlato con il figlio e, in cerca di chiarezza, affronta Brooke. Brooke, per proteggere Hope, continua a esprimere dubbi su Thomas, il che delude profondamente Taylor, che aveva creduto che la loro amicizia fosse ormai solida e sincera.

Steffy rivela a Liam la sua convinzione che sia Hope ad essere attratta da Thomas e che questa sia la vera causa delle tensioni tra loro.

Quando Hope torna a casa, trova Liam sconvolto, che le riferisce quanto Steffy sospetta di lei.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

