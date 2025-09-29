Beautiful, le trame della settimana dal 6 all'11 ottobre

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 6 a sabato ottobre, il conflitto tra Li e Poppy si inasprisce. Li accusa Poppy di essere una cacciatrice di dote e una cattiva madre. Critica il suo stile di vita e l'accusa di usare sostanze stupefacenti come le sue "mentine speciali". Li teme che Poppy non stia dando un buon esempio a Luna e che le sue abitudini possano portare la figlia sulla strada della droga. R.J. si confida con sua madre Brooke, preoccupato per l'atteggiamento insolito di Luna, ma completamente ignaro di quello che è realmente accaduto. Zende, anch'egli piuttosto turbato, rievoca quello che è accaduto e cerca conforto e sostegno nel nonno Eric che è passato a trovarlo e che tra le altre cose gli parla proprio di Luna chiedendogli di farle da mentore nel lungo periodo in cui lui sarà assente per la convalescenza. Luna dubita di se stessa, fino a che Poppy, distrutta, le rivela che lei ha inconsapevolmente ingerito alcune delle sue "mentine speciali", contenenti una sostanza rilassante che assume al posto dell'alcol. Questo spiega l'alterazione mentale di Luna e il perché abbia confuso Zende con R.J. Eric assicura a Zende che prima o poi troverà la donna giusta per lui, e ribadisce di credere molto nel suo talento. Liam non nasconde a R.J. le sue remore nei riguardi della madre e del rapporto con il padre. RJ, però, difende Poppy. Poppy, consapevole della propria responsabilità sulla questione degli psicofarmaci assunti da Luna per sbaglio, consiglia alla figlia di non rivelare nulla a R.J., per proteggerla da conseguenze irreparabili. Zende, distrutto dal senso di colpa, assicura a Luna di non aver approfittato della situazione, ma anche lui crede sia meglio mantenere il segreto. Luna si confronta con Zende e Poppy, ma decide comunque di andare a parlare con R.J. per essere onesta con lui. R.J. la accoglie con affetto, ignaro del dramma. La consola, la abbraccia e la rassicura, dicendole quanto sia importante per lui.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE