Beautiful, le trame della settimana dal 6 all'11 aprile

Annika Noelle (Hope) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 6 a sabato 11 aprile, le tensioni tra Hope e Steffy raggiungono un nuovo livello. Steffy è determinata a proteggere il fratello e insiste sul fatto che Thomas, dopo essere stato rifiutato due volte da lei, meriti stabilità accanto a Paris. Accusa Hope di non aver mai davvero valorizzato il suo amore e la invita a lasciarlo andare. Hope, ferita ma combattiva, rivendica la propria integrità e ammette persino che i suoi sentimenti per Thomas non sono mai svaniti.

Nel frattempo, Deacon è sconvolto e non si capacita di cosa possa aver provocato la morte improvvisa di Tom ed è Finn a premurarsi di portargli notizie. Dagli esami tossicologici preliminari, Tom è morto per overdose. Hollis e Deacon sono increduli; sanno che Tom si era disintossicato dopo un passato di abusi, ma lo hanno sempre visto lucido e desideroso di riprendere in mano la sua vita.

Intanto, Poppy apprende la notizia della morte di Tom da Bill e crolla emotivamente: un flashback rivela il legame intenso e passionale vissuto anni prima con Tom, alimentando il peso dei segreti che ancora la tormentano.

A casa di Eric si celebra il "Quattro Luglio" in un clima festoso. Eric, Donna, Ridge, Brooke e gli altri amici e familiari accolgono con entusiasmo Thomas e Paris. Thomas dichiara il suo amore alla fidanzata e chiede a Eric il permesso di sposarsi nella casa di famiglia, ottenendo la sua benedizione.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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