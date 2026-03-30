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ANTICIPAZIONI30 marzo 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 6 all'11 aprile

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
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Annika Noelle (Hope) in una scena di BeautifulAnnika Noelle (Hope) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 6 a sabato 11 aprile, le tensioni tra Hope e Steffy raggiungono un nuovo livello. Steffy è determinata a proteggere il fratello e insiste sul fatto che Thomas, dopo essere stato rifiutato due volte da lei, meriti stabilità accanto a Paris. Accusa Hope di non aver mai davvero valorizzato il suo amore e la invita a lasciarlo andare. Hope, ferita ma combattiva, rivendica la propria integrità e ammette persino che i suoi sentimenti per Thomas non sono mai svaniti.

Nel frattempo, Deacon è sconvolto e non si capacita di cosa possa aver provocato la morte improvvisa di Tom ed è Finn a premurarsi di portargli notizie. Dagli esami tossicologici preliminari, Tom è morto per overdose. Hollis e Deacon sono increduli; sanno che Tom si era disintossicato dopo un passato di abusi, ma lo hanno sempre visto lucido e desideroso di riprendere in mano la sua vita.

Intanto, Poppy apprende la notizia della morte di Tom da Bill e crolla emotivamente: un flashback rivela il legame intenso e passionale vissuto anni prima con Tom, alimentando il peso dei segreti che ancora la tormentano.

A casa di Eric si celebra il "Quattro Luglio" in un clima festoso. Eric, Donna, Ridge, Brooke e gli altri amici e familiari accolgono con entusiasmo Thomas e Paris. Thomas dichiara il suo amore alla fidanzata e chiede a Eric il permesso di sposarsi nella casa di famiglia, ottenendo la sua benedizione.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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