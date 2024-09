Beautiful, le trame della settimana dal 30 settembre al 5 ottobre

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) e Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre, Steffy decide di non dire a Liam di sospettare che Hope provi sentimenti per Thomas e che potrebbe compiere gesti avventati, mettendo a rischio il proprio matrimonio e i progressi di suo fratello.

Steffy confida a Finn di aver visto un momento intenso tra Hope e Thomas e che era Hope a guardarlo con desiderio.

Tornata a casa, Hope trova una cena romantica preparata da Liam. Pur passando la serata insieme, Hope è combattuta tra il suo amore per la famiglia e l'attrazione crescente per Thomas, cercando di non far trasparire i suoi dubbi.

Sheila, detenuta in prigione, sperava nella visita di Finn ma riceve invece quella di Mike.

R.J. teme che sua madre Brooke non sarà mai felice lontana da Ridge, nonostante il patto fatto con Taylor di non farsi coinvolgere sentimentalmente da lui.

Liam, preoccupato per il rapporto tra Hope e Thomas, decide di affrontarlo.

Brooke, preoccupata per la vicinanza tra Hope e Thomas, affronta sua figlia, avvertendola che potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio. Hope cerca di tranquillizzarla, ma il conflitto interiore della giovane Forrester sembra essere sempre più evidente.

