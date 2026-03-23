Beautiful, le trame della settimana dal 30 marzo al 4 aprile

Don Diamont (Bill), Lisa Yamada (Luna) e Romy Park (Poppy) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile, Hope accoglie con grande emozione il ritorno di Douglas a Los Angeles, arrivato a sorpresa da Parigi insieme a Thomas.

Nel frattempo, Bill e Poppy vivono un momento di grande serenità insieme a Luna. Infatti, dopo il test del DNA, Bill ha scoperto di essere il padre della ragazza e la famiglia festeggia la nascita di questo nuovo legame. Bill promette a Luna che le rimarrà sempre accanto come padre, mentre Poppy si libera finalmente dai sensi di colpa per aver tenuto il segreto così a lungo.

Thomas si presenta a sorpresa alla Forrester con Douglas rivelando una notizia inaspettata: lui e Paris sono fidanzati e prossimi al matrimonio. Hope è sconvolta, perché ha interpretato il ritorno di Thomas come un segnale di riconciliazione e di una possibile ripresa della loro relazione. Il confronto tra i due è intenso: Hope ammette che aveva bisogno di più tempo quando Thomas le aveva chiesto di sposarlo e confessa di non aver mai smesso di amarlo, ma Thomas spiega che è dovuto andare avanti.

In ufficio, Ridge e Steffy discutono del futuro di "Hope for the Future", che fatica dopo la partenza di Thomas. Steffy ritiene che Hope sia confusa e che le sue decisioni recenti abbiano danneggiato non solo Thomas, ma l'azienda stessa.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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