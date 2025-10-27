Beautiful, le trame della settimana dal 3 all'8 novembre

Matthew Atkinson (Thomas Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 3 a sabato 8 novembre, Finn ribadisce a Li di considerarla la sua vera madre, ma ammette di non riuscire a recidere completamente il legame con Sheila, la sua madre biologica. Li lo invita a lasciarsi alle spalle il passato, ricordandogli che Sheila ha tentato di distruggere le loro vite e che deve concentrarsi sulla sua famiglia.

Steffy è tormentata dai sensi di colpa per aver ucciso Sheila, convinta di non poter mai dimenticare quella notte. Liam cerca di rassicurarla, ricordandole che ha agito per difendersi e che non deve condannarsi per un gesto compiuto per proteggere se stessa e i bambini.

Hope si reca da Steffy e la implora di non permettere che il dolore separi lei e Finn, ma le sue parole scatenano la rabbia di Steffy, che le intima di non intromettersi più nella sua vita privata.

Nel frattempo, Liam affronta Finn accusandolo di essersi allontanato dalla moglie nel momento del bisogno. Finn, ancora scosso per la morte di Sheila, replica che ha bisogno di tempo per elaborare il lutto e che non accetta interferenze.

Alla Forrester Creations, Luna è sopraffatta dal rimorso per aver trascorso la notte con Zende credendolo R.J. a causa delle mentine di Poppy. Mentre la madre tenta di convincerla a tacere, Luna è sempre più vicina a confessare tutto a R.J., rischiando di distruggere il loro rapporto.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE