Mediaset Infinity logo
Beautiful
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Beautiful
ANTICIPAZIONI
22 settembre 2025

Beautiful, le trame della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Condividi:
Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful
Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre, Bill ripensa alla notte passata con Poppy vent’anni prima e, notando che le date coincidono, si convince che Luna possa essere sua figlia, ma Poppy gli nega ogni speranza assicurando di avere la certezza del contrario.

Alla Forrester, tutti ricordano con emozione il matrimonio a sorpresa di Eric e Donna, mentre Zende approfitta di un momento di assenza di R.J. per corteggiare Luna, che sembra non restarne indifferente.

Nel frattempo, Poppy viene duramente accusata da Li per il suo stile di vita e per l’uso delle sue “mentine”, senza sapere che Luna le ha prese la sera prima e si è svegliata confusa a casa di Zende.

Convinta di essere stata con R.J., Luna scopre con orrore di aver passato la notte con Zende; lui sostiene che fosse tutto consensuale, ma lei è sopraffatta dal senso di colpa e teme di aver rovinato la sua relazione.

R.J., ignaro di tutto, parla con Brooke della sua felicità con Luna e cerca di contattarla, ma la ragazza, ancora sconvolta, risponde tra le lacrime e riattacca lasciandolo pieno di dubbi.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

Recap

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna

Demna Gvasalia debutta da Gucci con La Famiglia: una nuova era per la maison

fashion

Demna Gvasalia debutta da Gucci con La Famiglia: una nuova era per la maison

Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina

Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina

La Promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 21 settembre

SERIE TV

La Promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 21 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Milano Fashion Week: le 5 mostre imperdibili da aggiungere al calendario

lifestyle

Milano Fashion Week: le 5 mostre imperdibili da aggiungere al calendario

Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili

Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity