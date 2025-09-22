Beautiful, le trame della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre, Bill ripensa alla notte passata con Poppy vent’anni prima e, notando che le date coincidono, si convince che Luna possa essere sua figlia, ma Poppy gli nega ogni speranza assicurando di avere la certezza del contrario.

Alla Forrester, tutti ricordano con emozione il matrimonio a sorpresa di Eric e Donna, mentre Zende approfitta di un momento di assenza di R.J. per corteggiare Luna, che sembra non restarne indifferente.

Nel frattempo, Poppy viene duramente accusata da Li per il suo stile di vita e per l’uso delle sue “mentine”, senza sapere che Luna le ha prese la sera prima e si è svegliata confusa a casa di Zende.

Convinta di essere stata con R.J., Luna scopre con orrore di aver passato la notte con Zende; lui sostiene che fosse tutto consensuale, ma lei è sopraffatta dal senso di colpa e teme di aver rovinato la sua relazione.

R.J., ignaro di tutto, parla con Brooke della sua felicità con Luna e cerca di contattarla, ma la ragazza, ancora sconvolta, risponde tra le lacrime e riattacca lasciandolo pieno di dubbi.

