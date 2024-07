Beautiful, le trame della settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, Deacon prova a chiudere con Sheila per paura che Hope possa scoprirlo. Stephen e Lucy analizzano con Brooke gli avvenimenti dell'ultimo periodo: la nascita dell'amicizia con Taylor dopo l'ennesima delusione provocata a entrambe da Ridge; i ricatti di Bill e la sua relazione con Sheila. Bill spiega a Ridge che ha intenzione di chiedere a Sheila di sposarlo per spingerla a confessare i due omicidi di cui si è macchiata. Steffy, sospettando che Hope provi dei sentimenti per Thomas, le chiede di confermare i suoi dubbi. Sheila è a piede libero e Stephen, è arrabbiato con Ridge per la sua assenza in un momento così difficile per la famiglia. Brooke non sa dire a Stephen dove si trovi Ridge, ma lui si trova nella sala di controllo dell'F.B.I. e sta seguendo tutto tramite delle telecamere ciò che avviene a casa Spencer. La proposta di matrimonio di Bill a Sheila è solo una messa in scena per metterla a proprio agio e farle confessare i delitti che ha commesso per mandarla definitivamente dietro le sbarre. Sheila cade nella trappola e corre a dare la notizia a Deacon, convinta che Bill voglia sposarla davvero. Alla Forrester, Hope si è accorta del cambiamento di Thomas ed è felice che sia tornato a lavorare a "Hope of the future".

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE