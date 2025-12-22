Beautiful, le trame della settimana dal 29 dicembre al 3 gennaio

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy) e Annika Noelle (Hope) in Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 29 dicembre a sabato3 gennaio, Deacon interroga Lauren su Sugar, vuole sapere chi sia e cosa c'entri con Sheila. La donna è reticente a parlarne e cerca di sviare il discorso, così lui le confida quello che ha visto con i suoi occhi quando ha accompagnato Sheila al forno crematorio.



Lauren racconta a Deacon quello che è successo in passato fra Sheila e Sugar, il cui vero nome è Janet Webber, guardia carceraria in uno dei suoi soggiorni in prigione. Sugar, ammaliata da Sheila, l'aveva aiutata a evadere in cambio della promessa di una chirurgia plastica per diventare più bella.



Deacon continua a indagare sulla presunta morte di Sheila non credendo che sia lei la donna che è stata cremata. Intanto, Steffy e Finn si godono felici una giornata al mare sentendosi finalmente liberi da ogni preoccupazione, ora che Sheila è morta



Deacon sospetta che la persona che ha visto al forno crematorio fosse Sugar e non Sheila. Steffy e Finn sono raggiunti a casa da Hope che deve parlare con Steffy della nuova collezione.



A Il Giardino, Finn incontra Deacon che gli rivela uno sconvolgente segreto: riguarda una donna identica a Sheila, ma con dieci dita dei piedi. Finn è scettico e si pente di aver risposto al suo messaggio, oltretutto la moglie non vuole che veda Deacon, ma lui insiste: Steffy non ha pugnalato Sheila quella notte. Sheila è viva.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE