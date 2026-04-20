Beautiful, le trame della settimana dal 27 aprile al 3 maggio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 27 a domenica 3 maggio, c'è una tensione palpabile alla Forrester Creations. Steffy, profondamente scossa dopo aver sorpreso Ridge e Brooke in un momento di intimità nell'ufficio stilisti, confida a Liam il suo sdegno per il comportamento disinibito di Brooke, e anche di Hope.

Ridge propone a Brooke di rilanciare la linea "Brooke's Bedroom" chiedendole di esserne nuovamente il volto ufficiale. Nonostante le resistenze di Brooke, preoccupata che la sua età non sia più adatta, Ridge la convince, portandola infine ad accettare la sfida.

Parallelamente, il legame tra Hope e Finn scivola verso territori pericolosi. Hope ammette apertamente di avere una cotta per lui. Brooke informa Hope che Sheila è stata rilasciata, notizia che scuote profondamente tutti. Hope ipotizza che Finn, pur pienamente consapevole della pericolosità della madre biologica, provi un certo sollievo.

A casa, Bill vive un momento sereno con Poppy, ma l'arrivo di Katie cambia completamente il tono.

Hope sta guardando una foto di Steffy e Finn, ma chiude il computer all'arrivo della madre. Brooke informa la figlia che Ridge le ha chiesto di tornare a essere il volto della Brooke's Bedroom e ha intenzione di annunciarlo al summit della moda di Monte Carlo.

Steffy discute con Ridge del rilascio di Sheila, visto che la polizia non aveva prove per trattenerla, e si chiede chi altro potrebbe essere il responsabile delle due morti.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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