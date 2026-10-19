Beautiful, le trame della settimana dal 26 al 31 ottobre

Nelle trame della settimana dal 26 al 31 ottobre , Ridge e Brooke si affrontano in un durissimo scontro nel salotto di casa, segnati dalla profonda ferita del tradimento aziendale orchestrato da Hope e Carter. La tensione degenera quando Ridge, accecato dalla rabbia, usa termini pesanti verso Hope. Carter e Hope hanno preso il pieno controllo della Forrester Creations . Katie fatica a credere che Carter, da sempre considerato una persona leale e rispettosa delle regole, abbia potuto impadronirsi della Forrester con l'inganno.



Brooke, pur non approvando il metodo, sostiene che Carter e Hope si siano sentiti emarginati per anni e che abbiano reagito alle decisioni di Steffy, in particolare alla cancellazione della linea di Hope e al suo licenziamento. Ridge trova conforto nella casa di Steffy, insieme a Taylor.



La famiglia Forrester affronta le conseguenze della perdita del controllo dell'azienda. Eric, Ridge e Steffy sono furiosi e considerano quanto accaduto un vero e proprio tradimento. Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope e la tensione coinvolge anche il suo rapporto con Brooke.



Nel frattempo Carter, ormai al comando, si mette subito al lavoro per realizzare i suoi ambiziosi progetti di trasformare l'azienda in un marchio globale del lusso attraverso nuove acquisizioni. Carter restituisce inoltre a Hope il suo ruolo e garantisce pieno sostegno e finanziamenti a Hope for the Future.



Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE