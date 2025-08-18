Beautiful, le trame della settimana dal 25 al 31 agosto

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 25 a domenica 31 agosto, R.J. e Luna vivono dei romantici momenti insieme e il loro rapporto si fa sempre più profondo.

Brooke dice a Ridge e a Carter di essere contenta della vita sentimentale del suo figlio più piccolo mentre nutre molta preoccupazione per la relazione di Hope con Thomas. Ridge confida a Thomas di essere tormentato da dubbi in merito alla sua scelta di approvare le cure che hanno salvato Eric temendo che lui avrebbe preferito essere lasciato andare. Finn e Steffy si stringono felici, la crisi sembra passata. In ospedale, l'atmosfera è più serena. R.J. e Luna trovano Eric in netto miglioramento, tanto che il nonno scherza sul desiderio di tornare a casa da Donna e alla sua vita. Il confronto tra Li e Poppy si fa acceso. L'accusa di essere una cacciatrice di dote è pesante. Poppy non ci sta e ribatte, mentre Luna assiste preoccupata ai loro litigi. La ragazza cerca di consolare la madre, che le rivela un dettaglio sorprendente: ha avuto una relazione con Bill Spencer vent'anni prima. Dimesso dall'ospedale, Eric è arrivato a casa ed è molto frastornato. Carter gli fa un bellissimo discorso di benvenuto. A casa di Eric, Ridge ricorda che il padre ha detto di aver vissuto un'esperienza ultraterrena durante il coma e gli chiede di raccontare cosa ha visto dall'altra parte. Eric dice di aver incontrato Stephanie che lo sta aspettando, ma soprattutto spiega a Ridge, Brooke e Donna la sua esperienza.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

