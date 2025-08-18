Mediaset Infinity logo
Beautiful
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Beautiful
ANTICIPAZIONI
18 agosto 2025

Beautiful, le trame della settimana dal 25 al 31 agosto

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Condividi:
Brooke Logan in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 25 a domenica 31 agosto, R.J. e Luna vivono dei romantici momenti insieme e il loro rapporto si fa sempre più profondo.

Brooke dice a Ridge e a Carter di essere contenta della vita sentimentale del suo figlio più piccolo mentre nutre molta preoccupazione per la relazione di Hope con Thomas. Ridge confida a Thomas di essere tormentato da dubbi in merito alla sua scelta di approvare le cure che hanno salvato Eric temendo che lui avrebbe preferito essere lasciato andare. Finn e Steffy si stringono felici, la crisi sembra passata. In ospedale, l'atmosfera è più serena. R.J. e Luna trovano Eric in netto miglioramento, tanto che il nonno scherza sul desiderio di tornare a casa da Donna e alla sua vita. Il confronto tra Li e Poppy si fa acceso. L'accusa di essere una cacciatrice di dote è pesante. Poppy non ci sta e ribatte, mentre Luna assiste preoccupata ai loro litigi. La ragazza cerca di consolare la madre, che le rivela un dettaglio sorprendente: ha avuto una relazione con Bill Spencer vent'anni prima. Dimesso dall'ospedale, Eric è arrivato a casa ed è molto frastornato. Carter gli fa un bellissimo discorso di benvenuto. A casa di Eric, Ridge ricorda che il padre ha detto di aver vissuto un'esperienza ultraterrena durante il coma e gli chiede di raccontare cosa ha visto dall'altra parte. Eric dice di aver incontrato Stephanie che lo sta aspettando, ma soprattutto spiega a Ridge, Brooke e Donna la sua esperienza.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

IL RICORDO

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista

Fashion

Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista

JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"

JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

Madri e figli

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

PROMO

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity