Beautiful, le trame della settimana dal 25 al 30 novembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Joshua Hoffman (R.J. Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 25 a sabato 30 novembre, Liam è sconvolto dal tradimento di Hope con Thomas, uomo che lui ha sempre considerato una minaccia per la loro relazione.

Nel frattempo, Steffy riflette con Finn su quanto accaduto a Roma e sull'impatto che potrebbe avere sul matrimonio di Liam e Hope.

R.J. cerca di consolare sua sorella Hope dopo aver saputo del bacio tra lei e Thomas, mentre Wyatt tenta di convincere Liam a ripensarci e a non lasciare Hope.

Hope, disperata, chiede a Liam un’ultima possibilità di salvare il loro matrimonio. Nonostante gli errori reciproci, lei lo ama e spera nel suo perdono.

Nonostante le suppliche di Hope, Liam ribadisce la sua decisione di volere il divorzio. La sua fiducia è stata distrutta, soprattutto perché Hope ha tradito proprio con Thomas, l'uomo che lui ha sempre cercato di tenere lontano dalla loro vita.

